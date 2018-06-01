Петровская: Польша вместе с США против ЕС

Эксперт Российского института стратегических исследований прокомментировала все большее расхождение во взглядах Варшавы и Брюсселя, на этот раз на решение иранской проблемы.

Взгляд Польши на решение иранской проблемы схож с американским и не совпадает с точкой зрения Брюсселя, таким образом в очередной раз выяснилось, что единства в Европе нет, несмотря на заявления председателя Евросовета — об этом рассказала политолог Оксана Петровская.

"В связи с выходом США из сделки с Ираном у Европы появились большие проблемы. Еще 16 мая об этом в своем выступлении говорил Дональд Туск. Он сказал, что США теперь рассматриваются как вызов для ЕС, и призывал к единству, отметив, что Европа или будет единой, или ее вообще не будет", — напомнила эксперт РИСИ.

© Sputnik / Mikhaïl Alaetdine Мнение эксперта: разместит ли Польша танковую дивизию США

Европе однозначно невыгодны американские санкции против Ирана, отметила Петровская.

"Как блокировать американские санкции и как защитить свои фирмы, которые действуют в Иране? У Европы есть кое-какие механизмы. Речь идет о законе 1996 года, который касался блокады Кубы. Европейцы решили его усовершенствовать. Процедура набирает обороты, но принимать новое законодательство нужно единогласно. Все 28 членов должны будут проголосовать, и видно, что Польша выбивается из общего контекста", — сказала аналитик.

Эксперт РИСИ также рассказала, что Варшава делает ставку в своей безопасности на США. Польша считает, что Америка обезопасит ее от "российской угрозы", а польский министр иностранных дел Яцек Чапутович открыто выражает свои симпатии США, а не Брюсселю.

"Он заявил, что надо больше думать о мотивах США, о том, что они тоже должны рассматриваться Евросоюзом, что нельзя допустить изоляции США, и что США думает о безопасности, как и Брюссель", — резюмировала политолог.