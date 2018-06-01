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Корнелиу Чуря
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Чуря: Нэстасе растерял преимущества после первого тура выборов

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По мнению политолога Корнелиу Чури, кандидат на пост генерального примара столицы, лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе растерял преимущества, которые были у него после первого тура.

В муниципии Кишиневе 20 июня состоялся первый тур досрочных выборов генерального примара. По результатам ЦИК, за представителя Партии социалистов Иона Чебана проголосовали 40,53% избирателей, пришедших на участки. Лидера партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе поддержали 32,12% жителей столицы и пригородов.

По мнению политолога Корнелия Чури, после первого тура у Андрея Нэстасе существовало преимущество в связи с оставшимися резервами электората, который мог бы проголосовать за него 3 июня.

"Все-таки возможность мобилизовать правый электорат в Кишиневе, особенно в пригородах, значительна. Поэтому при удачном стечении обстоятельств у Андрея Нэстасе были лучшие позиции для победы", — сказал политолог.

Тем не менее, по словам собеседника радиостудии Sputnik Молдова, Нэстасе не удастся мобилизовать резерв по ряду причин.

"Его избирательная кампания уступает кампании Иона Чебана, который понимает, что находится не в самом удачном положении, все же Кишинев — это цитадель правых, поэтому ведет более активную кампанию, играет, как мы говорим, на поле соперника, постоянно предлагает дебаты, дискуссии", — добавил Чуря. 

Местные выборы 2018
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Кроме этого, как отметил собеседник, позиции лидера партии "Платформа "Достоинство и правда, который всегда выступал с позиций борца за справедливость, значительно пошатнулись после скандала, связанного с его имуществом.

"Он очень жестко реагирует на эту критику, но сам факт существования этого дома, который непонятно на какие деньги построен… На прокурорскую зарплату? Но мы все прекрасно знаем, из чего состоит хорошая прокурорская зарплата. Поэтому непонятно, как он является членом оппозиции", — подчеркнул Чуря.

По его словам, эти, а также другие моменты кампании перед вторым туром фактически сравняли позиции конкурентов. Победителя же определит голосование, которое состоится в воскресенье, 3 июня.

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Теги:
местные выборы, генпримар Кишинева, выборы, Ион Чебан, Андрей Нэстасе, Корнелиу Чуря, Кишинев


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