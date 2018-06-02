Кантаржи: по этим причинам в Молдове стали реже рожать детей

Уровень рождаемости в Молдове снижается с каждым годом. Эксперты склонны считать, что в ближайшее время вряд ли удастся остановить спад численности населения Молдовы. По данным на 2016 год, на пять женщин приходится шесть детей.

Социолог Василий Кантаржи объяснил в эфире радиостудии Sputnik Молдова причины низкой рождаемости в стране.

"В Молдове, начиная с 90-х годов, начал снижаться уровень рождаемости. Поэтому даже без миграции в будущем нас ждет сокращение населения. Это тенденция — во всем мире. Есть несколько факторов, которые к этому приводят: экономические изменения, занятость женщин и, самый характерный фактор для Молдовы, через который другие страны прошли уже давно, — это революция контрацептивов. Теперь население в состоянии контролировать число детей. Также у нас сокращается количество женщин в детородном возрасте — от 15 до 49 лет, и в будущем оно также будет сокращаться", — отметил собеседник.

Социолог подчеркнул, что нет никаких причин ожидать, что этот уровень начнет повышаться.