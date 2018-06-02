Тренер: резкое похудение может сильно испортить внешний вид

Фитнес-тренер Роман Билецкий рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, чем опасно резкое похудение, и как привести себя в форму перед отпуском без вреда для здоровья.

Начинается сезон отпусков, а, значит, в бой идут жесткие диеты и тяжелые физические нагрузки. Так, желая привести тело в форму перед поездкой на море, некоторые прибегают к монодиетам, разгрузочным дням, а некоторые и вовсе голодают.

К чему могут привести такие методы, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал фитнес-тренер Роман Билецкий.

"Такие методы, как монодиеты не только небезопасны, но и малоэффективны. Быстро сброшенный вес так же быстро возвращается. Похудеть можно за счет сбрасывания мышц и воды, а задача ведь сбросить жир. То есть должно быть активное правильное жиросжигание, для которого даже двух недель недостаточно. Если вы будете морить себя голодом, вы посадите иммунитет, ухудшится качество кожи и внешний вид в целом", — отметил фитнес-тренер.