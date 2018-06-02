Федорович: нельзя повышать возраст совершеннолетия без серьезных причин

Если раньше европейцы вступали во взрослую жизнь в 19 лет, то сегодня это происходит в среднем в 24 года. Ряд экспертов считает, что это нужно закрепить на законодательном уровне. Другие, в свою очередь, высказывают мнение, что такие изменения приведут к тому, что "молодые люди станут еще более инфантильными".

Аргументируется данная инициатива тем, что сегодня в постиндустриальных странах молодые люди позже заканчивают процесс образования, позже вступают в брак и заводят детей.

Психиатр Александр Федорович высказал мнение в эфире радио Sputnik, что причины для повышения возраста совершеннолетия должны быть более вескими.

"На мой взгляд, для определения возраста совершеннолетия, детства, юности нужны какие-то основания. Можно и пенсионный возраст поднять до 120. Если мы говорим о том, что эндокринные железы начинают работать и обеспечивают человеку фертильный возраст — это как раз 15-20 лет. Если мы говорим о том, что должна созреть нервная система, то это происходит к 25 — 27 годам. Если говорить о возрасте социальном, гражданском, когда нужно осознавать, что происходит вокруг, нести ответственность, заводить семью и рожать детей, то этот возраст может очень сильно колебаться. Кто-то может быть готов к этому в 16-17 лет, а кто-то и к 30 еще не созрел. Мы сейчас уже подошли к тому, что паспорт можно получить в 14 лет, ответственность нести уже в 16 и т.д. Поэтому нельзя просто так взять и поднять возраст совершеннолетия", — отметил врач.

По данным британского Национального бюро статистики, в Англии и Уэльсе средний возраст первого брака на 2013 год составлял 32,5 года у мужчин и 30,6 года у женщин. Это почти на восемь лет больше, чем в 1973 году.