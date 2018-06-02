Дизайнер: мода 80-х возвращается – долой стрейч, в тренде настоящий деним

Мода в джинсовой одежде стала индивидуальной. По словам эксперта, весьма актуальным стал тренд, которому дизайнеры дали название "сделай сам" — это расписные джинсовки в стиле панк-рок или расшитые в стиле хиппи, хинди и даже индейских племен. Картина на спине — на пике волны.

Второе направление, на которое стоит обратить внимание модникам — стиль "пэчворк" — создание денима из разного цвета полотен с грубыми стыковками.

"Если раньше можно было определить оригинальность джинсы по выварке, то есть, если есть выварка — то оригинальная джинса, если нет — то либо уже перешили, либо они пошиты не из джинсы, либо ее не выварили правильным образом, то сейчас наоборот, в моду вошли джинсы, которые сшиты неаккуратно", — рассказал собеседник радио Sputnik.

© Sputnik / Евгения Новоженина Как джинсы мир пленили

Если уж покупать джинсы, то выбирать настоящий деним — с плотной, красивой фактурой. Это те самые джинсы, на которые некоторые производители дают вечную гарантию, которые передаются детям. Сейчас это — на пике моды, несмотря на то, что неудобно и не многим понятно.

"Тот деним настоящий, он не настолько комфортен, как тоненький со стрейчем. Из-за этого спрос, который формирует предложение, убрал это из позиций на рынке. Но из-за того, что сейчас мода 80-90-х опять актуальна, эти позиции вошли в моду. Настоящий деним — 100-процентный коттон, плотный, очень красивой фактуры — настоящий тренд", — подчеркнул дизайнер.