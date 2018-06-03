Зачепа: расскажу, как выбрать в ресторане хорошее недорогое вино

Эксперт в области виноделия Снежана Зачепа рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как правильно выбирать вино в ресторане.

Придя в ресторан, многие оказываются в замешательстве, не зная, какое вино выбрать. Совет официанта не всегда оказывается дельным, так как зачастую персонал рекомендует только самые дорогие напитки.

Рекомендации о том, как выбрать напиток в ресторане, в эфире радиостудии Sputnik Молдова дала эксперт в области виноделия Снежана Зачепа.

"Вино стоит выбирать к блюду. К белому мясу белое или розовое вино, а к красному соответственно красное. Можно, конечно, поинтересоваться, что порекомендует персонал. Сейчас у наших граждан есть возможность ездить в винодельни, пробовать вино и узнавать о нем от специалистов", — отметила собеседница.

Снежана Зачепа также рассказала о том, можно ли смешивать разные сорта вин.

"В ресторане пробуйте разные виды вина. Их можно смешивать, но обязательно от белого к красному, от более молодого к более зрелому. Главное, перейдя на красное, уже не стоит возвращаться к белому", — заключила Зачепа.