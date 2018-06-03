Эксперт: риск рождения ребенка с каким-либо отклонением после ЭКО минимален

Директор НИИ Организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов рассказал в эфире радио Sputnik о проблемах, которые могут возникнуть при экстракорпоральном оплодотворении.

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) является одним из способов преодоления бесплодия, который позволил появиться на свет тысячам малышей. Однако некоторые придерживаются мнения, что такая процедура приведет к рождению ребенка с какими-либо отклонениями.

О том, насколько безопасно ЭКО в эфире радио Sputnik рассказал Директор НИИ Организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

"Гарантии стопроцентной никто не даст. Даже при обычном зачатии ребенка никто не может дать гарантии, что ничего не случится. Но, сейчас медицинские технологии не такие, как в 1978 году, когда появился первый ребенок из пробирки, в 1985, когда увидели какие-то отклонения у таких детей. Сегодняшние технологии сводят какие-либо риски до минимума. Поэтому сейчас все риски, связанные с ЭКО из области мифологии", — отметил эксперт.

По его словам, если женщина на протяжении всей беременности находится под наблюдением врача, то все риски сводятся к минимуму.