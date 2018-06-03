Лазар: если поток туристов в Молдову резко увеличится - будет катастрофа

Председатель Национальной Ассоциации Сельского, Экологического и Культурного Туризма Молдовы Светлана Лазар рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, может ли республика принимать большое количество туристов.

Туризм в Молдове развивается все активнее, уверяют эксперты. Соответственно и турпоток тоже с каждым годом растет. Однако не стоит ждать сильного увеличение числа туристов, так как принять их всех страна не в состоянии, считает председатель Национальной Ассоциации Сельского, Экологического и Культурного Туризма Молдовы Светлана Лазар.

"Это будет катастрофа в прямом смысле. Потому что мы не готовы к приему очень большого количества туристов. В основном все гостиницы находятся в Кишиневе, и частично в Бельцах и Тирасполе. У нас не развит так сельский туризм, который мог бы поглощать очень большое количество туристов. Ведь Молдова — страна сел. Если бы была политика, поддерживающая развитие сельского туризма, как экономическую форму развития села, тогда бы все получилось", — отметила собеседница.

По ее словам, развитие сельского туризма привело бы и к тому, что для местных жителей появились бы новые вакантные места.