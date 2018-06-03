Лазовик: у детей из Молдовы теперь есть возможность попасть на ЧМ по футболу

В преддверии Чемпионата мира по футболу, в Москве пройдет юношеский чемпионат, в котором примут участие дети из Молдовы.

С 8 по 15 июня в Москве в рамках проекта "Футбол ради дружбы" пройдет юношеский чемпионат по футболу, в котором примут участие дети из Молдовы. Отбор национальных участников среди детей 11-12 лет состоялся в Кишиневе в рамках состязаний по футболу и журналистике.

Победителями стали Николае Сулэ (футболист) и Валентин Карп (журналист). Оба продемонстрировали отличные знания английского, хорошую физическую подготовку и способность уверенно держаться перед камерами.

Координатор данного проекта в Молдове Людмила Лазовик рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как будет проходить данное мероприятие.

"Проект проходит в этом году уже шестой раз для детей двенадцати лет. Мы выбрали юного футболиста и журналиста со знанием английского языка для участия в юношеском чемпионате, который пройдет в преддверии взрослого чемпионата. Дети будут участвовать в Международном футбольном форуме, где будут присутствовать мировые футбольные звезды, они будут 2 дня заниматься в лагере тренировками, развивать командный дух. Кроме этого, юные журналисты будут работать в редакциях, брать интервью и снимать сюжеты", — сказала Людмила Лазовик.