Эксперт: кишиневские выборы выиграла действующая власть

Декан факультета международных отношений Университета им. Константина Стере Павел Мидриган рассказал о том, кто на самом деле победил на местных выборах в Кишиневе.

Победа Андрея Нэстасе во втором туре местных выборов, прошедших 3 июня 2018 года, не стала ударом для нынешней партии власти, а в некотором роде удобна для нее, несмотря на оппозиционную риторику победившего — такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал декан факультета международных отношений Университета им. Константина Стере Павел Мидриган.

"Выборы состоялись? Да. Демократичные и свободные? Да. Как видите, господа европейцы, в Молдове есть демократия. Вы говорили, что тут олигархическо-тоталитарный режим? Это не так. Поэтому надо нас профинансировать. Так что для демократов состоявшиеся выборы — это несомненный плюс", — сказал эксперт.

Более того — победа оппонента Нэстасе, Иона Чебана, практически не изменила бы ничего для демократов, уверен Мидриган, в любом случае только сотрудничество с правительством открывает доступ к финансам, без которых городских проблем не решить.

"Нэстасе или Чебан — для власти, по сути, это неважно. Нэстасе без команды и без финансирования мало что сможет сделать за этот год. Дай Бог, чтобы он что-то сделал — возможно с помощью международных партнеров, потому как проблем накопилось очень много — начиная от экологических и заканчивая медицинскими и социальными, и все они требуют денег для решения", — отметил собеседник.