Юшков: экологи проигрывают "Северному потоку – 2"

Высший административный суд в немецком Грайфсвальде отклонил жалобу Союза защиты природы Германии на решение горного ведомства города Штральзунд, которое одобрило строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах ФРГ, сообщает РИА Новости.

Решение судей в эфире радио Sputnik прокомментировал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Противники проекта будут пытаться помешать ему до самого конца. Другой вопрос, что вряд ли им это удастся. Та же история с экологами показывает, что Германия целенаправленно реализует строительство газопровода просто потому, что ей это выгодно — через нее будет проходить транзит, а главное, что для нее газ будет поступать напрямую, без посредников. Кроме того, было понятно, что претензии экологов к защите окружающей среды никакого отношения не имеют. Эти люди подали одновременно иски в тех странах, которые выдали разрешения на строительство — это Финляндия и Германия. Возникает вопрос: если первый "Северный поток" уже несколько лет работает, окружающей среде не вредит, и рядом кладут такую же трубу, то почему она должна вредить экологии?" — сказал Юшков.

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Эксперт уверен, что политика в данном случае полностью подменила экологию.

"Понятно, что все эти иски являются политически мотивированными. Тем более, что немцы выдавали разрешение на строительство не просто так. Они год проводили всевозможные исследования, и оспорить эти результаты — это поставить под сомнение компетенции немецких регулирующих органов. Поэтому шансов у экологов было мало", — отметил Юшков.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".