Жук: избиратели Нэстасе не ждут от него побед на посту генпримара

Значительная часть избирателей, отдавших свой голос за Андрея Нэстасе, не ждет от него каких-то успехов в качестве мэра Кишинева, а проголосовала за него, исходя из идеологических и геополитических принципов.

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил политолог Виктор Жук, комментируя результаты второго тура выборов генерального примара муниципия Кишинев.

© Sputnik / Miroslav Rotari На выборах мэра Кишинева победил лидер правой оппозиции Андрей Нэстасе

По предварительным итогам второго тура выборов (на момент подсчета 100%) победил лидер партии DA Андрей Нэстасе. Он набрал 52,57% голосов избирателей, явившихся на участки.

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Представитель Партии социалистов Ион Чебан получил поддержку 47,43% проявившей активность в этот день части электората.

"Многие голосовали за Андрея Нэстасе, безусловно, на основе идеологических и геополитических критериев. Так что вне зависимости от его поведения, от того, будут у него успехи в развитии города или не будут, будет он участвовать в парламентских выборах или не будет, его все равно будут поддерживать", — считает Виктор Жук.

По его мнению, выборы в Кишиневе показали, каким будет расклад сил, и как разделится электорат на выборах парламентских.

"Стало ясно, что на следующих выборах будет три полюса, три основных игрока. Первый — это Партия социалистов, второй — альянс Демократической и Народно-европейской партии Молдовы и третий — альянс внесистемной оппозиции: PAS (партия "Действие и солидарность"), DA (партия "Платформа достоинство и правда"), ЛДПМ", — добавил эксперт.