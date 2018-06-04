Букштейн: из-за скандала с Facebook Цукерберг потеряет миллиарды долларов

Речь идет об утечке данных пользователей социальной сети. По информации издания New York Times, на которое ссылается РИА Новости, за минувшие десять лет компания Facebook заключила договоренности о передаче данных пользователей соцсети и их друзей с как минимум 60 компаниями-производителями устройств, включая Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung.
По данным газеты, Facebook предоставляла компаниям-партнерам доступ к данным пользователей и их друзей даже после того, как заявила, что больше не будет передавать подобную информацию третьим сторонам. Большинство партнерских соглашений до настоящего времени остаются в силе, хотя в апреле после скандала с Cambridge Analytica компания начала сворачивать подобное сотрудничество.
По мнению Леонтия Букштейна, главе Facebook в очередной раз придется извиниться перед пользователями, что он, впрочем, постоянно делает с момента основания социальной сети.
"Марк (Марк Цукерберг — прим.ред) будет извиняться. Он с 2004 года извиняется. Он не упорствует, не говорит, что на него напускают инсинуации. Репутация компании марается с завидной регулярностью. Причем, хочу сказать, что не государственными органами, это все пресса раскрывает. New York Times давно надзирает за его деятельностью и всегда все компрометирующие публикации там появляются. Есть специализации на Марке, каждый раз он попадает в истории и каждый раз извиняется", — напомнил эксперт в эфире радио Sputnik.
Впрочем, кроме моральных потерь, Цукерберг может потерять немалые деньги, считает собеседник. Как это было и раньше, при разоблачениях, в которые был вовлечен Facebook.
"Трепетное отношение к приватности на Западе не ушло, это больное место, за которое нельзя трогать. Поэтому Марк потерял пять миллиардов с передачей данных аналитикам, а теперь еще может потерять пять миллионов за то, что совершал действия по принципу "рука руку моет". Для него это не очень страшно. Его состояние — свыше 60 миллиардов долларов, но все равно неприятно", — резюмировал главный редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.