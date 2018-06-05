Гырбу: Молдову не затронет прогнозируемый кризис в ЕС

По мнению эксперта Виорела Гырбу, Молдова незначительно интегрирована в мировую экономику, поэтому кризисы, которые могут развернуться на мировой арене, не сильно затронут малоразвитую республику.

Ранее предприниматель Джордж Сорос предположил, что Европейскому союзу придется столкнуться с масштабным финансовым кризисом.

Сорос уверен, что кризис может разразиться из-за роста курса доллара и оттока капитала с развивающихся рынков.

Инвестор также обратил внимание на "территориальную дезинтеграцию" Евросоюза, проявлением которой стал выход Великобритании из сообщества. Другими предпосылками к кризису он назвал миграционный кризис и приход к власти "популистов".

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"Все, что могло пойти не так, пошло не так. Формулировка "экзистенциальная опасность" для Европы больше не фигура речи, а суровая реальность", — приводит слова Сороса РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Если прогнозы Сороса сбудутся, Молдову это не сильно коснется, отметил экономист Виорел Гырбу, комментируя возможные угрозы не европейском континенте.

"Мы не так уж сильно интегрированы в мировую экономику, у нас не так сильно развиты коммерческие связи с другими странами. Мы постоянно живем в кризисе. Для нас кризис по-европейски — не кризис. Кризис для Испании — для нас рай. Нам бы жить в таком кризисе, как живут в Греции", — отметил эксперт.

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По его словам, Молдове надо опасаться не внешних угроз, а внутренних, именно они представляют наибольшую опасность для страны.

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"Нам нужно думать не о всемирном кризисе, не о кризисе в ЕС, который нас если и затронет, то незначительно. Нам нужно думать о массовом исходе населения, у нас проблемы с коррупцией, с политическими партиями, у нас есть проблемы с квалификацией чиновников, у нас серьезные проблемы со сферой образования, потому что учителей не осталось, с здравоохранением, где также почти врачей не осталось. У нас серьезные внутренние проблемы, которые не сильно зависят от того, как развивается кризис на мировой арене", — подчеркнул специалист в эфире радиостудии Sputnik Молдова.