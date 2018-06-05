Мокану: поможет ли Андрею Нэстасе заграница

Руководитель Ассоциации социологов и демографов Молдовы говорит о том, как будут складываться отношения нового мэра Кишинева с правительством и зарубежными партнерами.

Оппозиционность победившего в Кишиневе на местных выборах Андрея Нэстасе сослужила ему хорошую службу и привела к победе — в этом мнении сходятся многие политологи.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кишиневцы в день выборов дали будущему мэру несколько советов

Однако она же может "заблокировать" его и оставить без команды и без массовой поддержки чиновников. Некоторые эксперты утверждают, что нового мэра поддержат европейцы, чуть ли не в пику правительству страны. Поможет ли Андрею Нэстасе заграница — на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил руководитель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

"Заграница должна помочь — ведь многие мэры румынских городов высказывались в поддержку Нэстасе, обещали качественный обмен опытом. Некоторые зарубежные партнеры обещали инвестировать в Кишинев. И, если они сдержат свое слово, возможно, Нэстасе и добьется неких успехов", — сказал эксперт.

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Вместе с тем эксперт считает, что в отношениях власти и оппозиции в Молдове не все столь жестко и трагично, и правительство поддержит проекты мэрии, особенно если они будут направлены во благо столицы.

"Если будут серьезные проекты по улучшению инфраструктуры, по утеплению домов, по ремонту крыш, по очистным сооружениям — никто, думаю, мешать не будет, а будут помогать — в том числе и правительство", — резюмировал собеседник.