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Дмитрий Светловский, адвокат
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Адвокат: фиктивный брак не поможет получить гражданство России

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Адвокат Дмитрий Светловский прокомментировал новые меры по борьбе с браками по договоренности, которые чаще всего заключают мигранты из СНГ ради легализации пребывания в России.

На данный момент комиссия по законопроектной деятельности при правительстве России рассмотрела подготовленные поправки в законопроект о правовом положении иностранных граждан. Согласно поправкам, теперь "заграничным мужьям" могут запретить жить вдали от семей. За этим будет строго следить миграционная служба. 

Партнер адвокатского бюро Москвы "Техника права", эксперт по семейному праву Дмитрий Светловский считает, что необходимость бороться с фиктивными браками в России назрела давно. По его мнению, очевидно, что бороться с этим нужно на законодательном уровне.

"Сейчас это довольно широко распространенная практика, когда граждане стран СНГ используют фиктивный брак для легальной регистрации в России", — сказал эксперт Sputnik Таджикистан.

Он добавил, что ведомство по работе с мигрантами очень сильно изменило свою работу. Ранее предложения о незаконной миграции можно было увидеть у каждого метро, сейчас этого практически нигде не встретить, отметил адвокат.

Таким образом был перекрыт канал притока нелегальных мигрантов, не позволяющий им регистрироваться в упрощенном режиме.

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Теги:
гражданство России, фиктивный брак, Дмитрий Светловский


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