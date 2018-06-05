Холодков: мы наблюдаем "худой" мир перед торговой войной

В Пекине завершился очередной раунд переговоров министра торговли США Уилбура Росса и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ. Переговоры были направлены на урегулирование разногласий в торговых отношениях между двумя странами. В ходе переговоров Китай пообещал сократить торговый профицит, который в прошлом году составил 375 миллиардов долларов.

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Эксперт РИСИ Вячеслав Холодков, отметил, что одной из проблем, осложняющих отошения Китая и США, является противоречие между целями, которые преследуют Соединённые Штаты в своей китайской политике: с одной стороны, Вашингтон стремится к сокращению дефицита двусторонней торговли, с другой — пытается ограничить технологическое развитие Китая.

"Президент США Трамп в конце мая говорил, что уже в середине июня должен быть опубликован список китайских товаров, которые попадут под повышенные пошлины. Очевидно, это — не пустые слова. Китайцы в ответ заявили, что, если Белый дом введет данные пошлины на 1300 китайских товаров, то все договоренности о повышении уровня закупок американских товаров будут аннулированы. Китай также требует, чтобы американцы отменили репрессивные меры в отношении китайской компании ZTE", — сказал эксперт РИСИ.

Политолог сообщил, что торговая война США и Китая наверняка приведет к новому мировому кризису.

"Такая жесткая бескомпромиссная позиция объясняется силой китайской экономики. Как пойдут дальше американо-китайские переговоры? Будет ли торговая война между сверхдержавами? Чего ждать после середины июля? Посмотрим чуть позже. Если торговая война всё же начнется — она ударит по всей мировой торговле и экономике", — резюмировал политолог.

Стоит отметить, что переговоры завершились без принятия совместного заявления.