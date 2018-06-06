Гырбу: что будет, если Молдова перейдет на евро

Экономический эксперт рассказал о том, что будет, если наша страна воспользуется опытом Черногории.

В 1999 году Черногория отказалась от своей национальной валюты и перешла на немецкую марку. После ее исчезновения и введения евро страна автоматически перешла на новую европейскую валюту — с молчаливого согласия (а, может, и не согласия) совета министров экономики ЕС.

Впрочем, Черногория не уникальна в своей финансовой политике — кроме нее на евро "самовольно" перешли Ватикан, Косово, Монако, Сан-Марино и Андорра.

В Молдове эксперты предлагают самые разные пути решения экономических проблем. Что будет, если страна откажется от лея и перейдет на евро? На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Нам было бы некомфортно, ведь у нас много платежей в малых суммах. Мы бы постоянно рассчитывались монетами, а не бумажными деньгами. У нас другой уровень цен и зарплат по сравнению с Евросоюзом", — сказал экономист.

Наличие собственной национальной валюты открывает стране много возможностей, которыми в Молдове, к сожалению, не пользуются, отметил собеседник.

"У каждого государства есть возможность использовать свою монетарную политику. Инфляция должна быть высокой, 5-7%, и курс национальной валюты постоянно должен падать, по отношению к валютам стран, куда мы хотим экспортировать нашу продукцию. Но мы не пользуемся монетарной политикой, и в случае перехода на евро наша бедность никуда не исчезнет", — объяснил эксперт.