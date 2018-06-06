Урекян: держите себя в руках, лучше в Кишиневе не станет

Политик обратил внимание на низкую поддержку, которую избиратели оказали Андрею Нэстасе. По данным Центризбиркома, во втором туре выборов за него отдали свои голоса 129 тысяч 432 человека при 632 тысячах 79 избирателях, включенных в постоянные и дополнительные списки. А это означает, что за Нэстасе проголосовали чуть более 20% жителей Кишинева и его пригородов.

"Держите себя в руках. Сложно чувствовать себя вольготно, когда за тебя из 100 избирателей проголосовали только 20. Большой прорыв за один год мог быть у человека, который досконально знает всю эту кухню", — сказал Урекян, комментируя результаты выборов мэра Кишинева.

По его мнению, успех Нэстасе будет во многом зависеть от того, попадут ли в его команду профессионалы или "партийно близкие". Однако даже при самом благоприятном стечении обстоятельств Нэстасе удастся лишь обозначить основные проблемы кишиневцев, но не решить их, считает собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

"За последние 11-12 лет вся структура города разрушена, уничтожена. И в этом хаосе, даже если у Нэстасе будет "золотая голова", он ничего не сделает. То, что происходит в городе — это коллапс: и экологический, и архитектурный. Нас лишают звания самого зеленого города в Европе. Можно только плакать, но никто не послушает, потому что наши граждане привыкли голосовать эмоциями", — резюмировал политик.