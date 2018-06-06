Эксперт: в политике многое зависит от личных отношений глав государств

В интервью Медиакорпорации Китая, которое Владимир Путин дал в преддверии своего визита в Поднебесную, президент России назвал председателя КНР Си Цзиньпина комфортным партнером, надежным другом и душевным человеком.

"Он очень доступный и по-человечески душевный человек. Но в то же время очень надёжный партнёр. Можно быть уверенным в том, что если мы с председателем Си Цзиньпином о чём-то договариваемся, то я со своей стороны, и я знаю, что он со своей стороны, всегда стремимся к исполнению взятых на себя обязательств", — сказал Путин.

По словам Путина, китайский председатель так же, как и многие другие лидеры стран, стремится к максимальному результату в своей работе для пользы каждого человека в своей собственной стране.

"Он аналитик хороший, и с ним интересно обсуждать и мировые проблемы, и вопросы экономики. Так что это для меня очень комфортный партнёр, хороший и надёжный друг", — добавил российский лидер, которого цитирует РИА Новости.

По мнению директора научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслава Смирнова, очень важно, что между двумя лидерами установились теплые отношения, поскольку во внешней политике многое держится именно на личных симпатиях или антипатиях лидеров государств.

"Это касается не только России и Китая, это связано со всем миром, потому что многие вопросы строятся на доверии и психологии соседей. Такие дружеские отношения, конечно, не гарантия от определенных трудностей и недопонимания, зато большая гарантия того, что глобальные сложные конфликты между государствами станут невозможны", — сказал он в эфире радио Sputnik.

По словам собеседника, хорошо, что такие отношения установились именно с китайским лидером, потому что от этого зависит дальнейшее развитие России и ее технологический прогресс.

"Это было определено еще 100 лет назад, когда начались первые нормальные контакты между Россией и Китаем. И в будущем это будет только усиливаться, потому что Китай — это один из будущих лидеров мировой экономики", — резюмировал он.