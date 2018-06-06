Крутаков: раскол между Германией и США очевиден

Ряд немецких политиков требует выслать из Германии американского посла Ричарда Гренелла после его высказываний о желании укрепить позиции "консерваторов по всей Европе". Об этом сообщает РИА Новости.

По словам экс-главы СДПГ Мартина Шульца, вместо того чтобы придерживаться нейтральной позиции по отношению к принимающей стране, американский дипломат действует как представитель политического движения. Он также добавил, что считает возможный визит канцлера Австрии Себастьяна Курца в Германию "чудовищным событием", который "повлечет за собой сокращенное пребывание" Гренелла в стране в качестве посла.

Лидер фракции "Левых" Сара Вагенкнехт, в свою очередь, потребовала немедленной высылки представителя США.

Канцлер Германии Ангела Меркель обошлась без комментариев, отметив лишь, что МИД страны собирается провести беседу с американским послом.

Политолог и публицист Леонид Крутаков высказал в эфире радио Sputnik мнение, что отношения США и Германии начали портиться во время украинских событий 2014 года.

"Известная политическая поговорка: Почему в США не может быть переворота? Потому что в этой стране нет посольства США. Действия американского посла в Германии вполне в духе последних событий и трендов. Вспомним Викторию Нуланд, ее высказывания во время Майдана в Киеве о том, куда надо "послать" Европу. Раскол между Германией и США очевиден. Еще во времена украинских событий было заложено множество "мин замедленного действия", которые сейчас начинают срабатывать", — сказал политолог.

Германия стоит на некоем распутье, после которого возможно два варианта развития событий в стране, считает Крутаков.

"Находиться все время в роли "служанки" у США — Германию не устраивает. Поэтому раскол этот будет нарастать и дальше. Выбор перед Германией стоит простой: либо превратиться в "американскую горничную", либо отстоять свое достоинство и свое право на будущее", — резюмировал эксперт.