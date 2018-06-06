17:58 06 Июня 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 26°C
Прямой эфир
  • EUR19.76
  • USD16.91
  • RUB0.27
  • RON4.25
  • UAH0.65
Поиск
Политолог Леонид Крутаков
© Sputnik /

Крутаков: раскол между Германией и США очевиден

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
9810

Политолог прокомментировал требование немецких политиков выслать из страны американского посла.

Ряд немецких политиков требует выслать из Германии американского посла Ричарда Гренелла после его высказываний о желании укрепить позиции "консерваторов по всей Европе". Об этом сообщает РИА Новости.

По словам экс-главы СДПГ Мартина Шульца, вместо того чтобы придерживаться нейтральной позиции по отношению к принимающей стране, американский дипломат действует как представитель политического движения. Он также добавил, что считает возможный визит канцлера Австрии Себастьяна Курца в Германию "чудовищным событием", который "повлечет за собой сокращенное пребывание" Гренелла в стране в качестве посла.

Лидер фракции "Левых" Сара Вагенкнехт, в свою очередь, потребовала немедленной высылки представителя США.

Канцлер Германии Ангела Меркель обошлась без комментариев, отметив лишь, что МИД страны собирается провести беседу с американским послом.

Политолог и публицист Леонид Крутаков высказал в эфире радио Sputnik мнение, что отношения США и Германии начали портиться во время украинских событий 2014 года.

"Известная политическая поговорка: Почему в США не может быть переворота? Потому что в этой стране нет посольства США. Действия американского посла в Германии вполне в духе последних событий и трендов. Вспомним Викторию Нуланд, ее высказывания во время Майдана в Киеве о том, куда надо "послать" Европу. Раскол между Германией и США очевиден. Еще во времена украинских событий было заложено множество "мин замедленного действия", которые сейчас начинают срабатывать", — сказал политолог.

Германия стоит на некоем распутье, после которого возможно два варианта развития событий в стране, считает Крутаков.

"Находиться все время в роли "служанки" у США — Германию не устраивает. Поэтому раскол этот будет нарастать и дальше. Выбор перед Германией стоит простой: либо превратиться в "американскую горничную", либо отстоять свое достоинство и свое право на будущее", — резюмировал эксперт.

Теги:
скандал, посольство, Леонид Крутаков, Германия, США, Общество


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Уличный динамик, архивное фото
    Музыкальный патриотизм

    Латвийский Сейм разработал поправки к закону об электронных СМИ, согласно которым не менее 20% транслируемых радиостанциями фонограмм должны быть латышскими.

  • Пачка сигарет
    Дорогое удовольствие

    Парламент Литвы рассмотрит трехлетний план повышения акцизов на табачную продукцию – сборы будут расти ежегодно.

  • Автор письма президенту Эстонии Владислав Ничков
    Не надо помощи!

    Волонтер c Украины, проживающий в Эстонии, отправил письмо президенту Керсти Кальюлайд с просьбой не оказывать финансовую поддержку Украине.

  • Cкелет невиданного животного, найденный в Габале
    Чупакабра по-габалински

    Скелет необычного для местной фауны животного был обнаружен в Габалинском районе Азербайджана. Что самое странное в находке?

  • Члены вооруженной группы, захватившей здание полка ППС в Ереване
    Свободен!

    Арег Кюрегян — член вооруженной группы "Сасна црер", захватившей здание полка ППС в Ереване, вышел на свободу под подписку о невыезде.

  • Доллары США
    Мы в доле!

    Президент ЕБРР заявил о намерении банка принять участие в приватизации национальных компаний "Казахтелеком", "Казатомпром" и "Эйр Астана".

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

В Лос-Анджелесе прошло бурлеск-шоу по мотивам "Звездных войн"
Капсульный отель открылся в Екатеринбурге
"Космический дизайн": капсульный отель открылся в Екатеринбурге
Стратегический бомбардировщик Ту-95
Стратегический бомбардировщик Ту-95

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться