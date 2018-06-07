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Светлана Старченко
© Photo : Личный архив

Метеоролог: говорить о засухе в Молдове рано, но угроза есть

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В апреле-мае на территории Молдовы сложились засушливые условия, но говорить о засухе пора рано, сообщила в эфире радиостудии Sputnik Молдова главный специалист Центра агрометеорологического мониторинга Светлана Старченко.

В этот период средняя температура воздуха была на 3,5-4 градуса выше нормы и ощущался дефицит осадков. Их количество за апрель-май составляло 10-60 мм, что составляет всего 10-70% нормы.

По информации синоптика, число дней с температурой воздуха, превышающей 30 градусов, также было выше нормы — 2-5 дней, местами 6-8 дней при норме в мае в 1 день.

"Такой повышенный температурный режим создавал условия для ускоренного роста и развития озимых, яровых культур и многолетних насаждений. Также способствовал иссушению верхних слоев почвы и уменьшению запасов продуктивной влаги, тем самым создавал не вполне благоприятные условия для роста культур", — добавила Старченко.

По ее словам состояние озимых, в том числе пшеницы, является удовлетворительным даже там, где вообще не было дождей. Все благодаря запасам влаги, накопившимся осенью, зимой и в начале весны.

"В конце мая у озимых на 70% территории продолжалось цветение, а преимущественно началась молочная спелось на две недели раньше. А вот запасы продуктивной влаги в начале апреля были хорошими — 100-150 процентов от нормы. Поэтому говорить о том, что запасов совсем нет — неправильно. Озимая пшеница сейчас расходует те запасы, которые были в почве благодаря тому, что у нас была хорошая осень и зима с таянием снегов и осадками в марте. Запасы влаги были", — подчеркнула собеседница. 

Сбор урожая эфиромасличной розы в хозяйстве, расположенном в селе Кобуска Ноуэ
© Sputnik / Nicu Goncear
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Хуже обстоят дела с пропашными культурами, которые еще не вошли в период вегетации. По информации специалистов, запасы влаги под кукурузой и подсолнечником резко снижаются, хотя на начало весны были в хорошем состоянии. Сейчас на 50% территории республики в пахатном слое почвы под кукурузой и подсолнечником запаса влаги недостаточно — всего 5-15 миллиметров, а это 30-45% нормы.

"В июне-июле будет критический период вегетации этих культур, и если в этот период будет продолжаться повышенный температурный режим, не будет осадков и будут низкими запасы влаги в почве, или они вообще будут исчерпаны, то это повлияет на состояние сельскохозяйственных культур и формирование урожая. Урожай будет ниже по сравнению с прошлым годом", — резюмировала она.

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Теги:
урожай, засуха, погода, Светлана Старченко


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