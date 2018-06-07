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Сергей Сычев

Кинокритик: уход Киры Муратовой — это личная потеря для каждого

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Эксперт в области кино прокомментировал смерть знаменитого режиссера.

Режиссер Кира Муратова скончалась на 84-м году жизни, сообщает РИА Новости. Соболезнования выразил президент Украины Петр Порошенко. Режиссер жила и работала в Одессе.

Кира Муратова родилась в 1934 году в городе Сороки, который тогда входил в состав Королевской Румынии, а сейчас находится на территории Молдовы. В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). С 1961 года работала на Одесской киностудии, тогда же дебютировала как сценарист и режиссер с фильмом "У крутого яра".

Известность Муратова получила с выходом картин "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971), а "Астенический синдром" (1989) получил Гран-при Берлинского кинофестиваля.

В фильмах Муратовой снимались Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Рената Литвинова. Последняя картина режиссера "Вечное возвращение" вышла в 2012 году.

Творчество Муратовой шире каких-либо национальных рамок, об этом в эфире радио Sputnik заявил кинокритик Сергей Сычев.

"Конечно, про нее часто говорят, что это украинский режиссер, но не стоит забывать, что все свои фильмы она снимала на русском языке, и по сути она принадлежит к русской культуре. И смотрели ее фильмы в России не меньше, чем на Украине", — сказал кинокритик.

Смерть Киры Муратовой — это личная трагедия для ценителей ее творчества, добавил киновед.

"Для каждого уход Киры Георгиевны — это личная потеря, потому что каждого, кто смотрел ее фильмы, они изменили. Каждый помнит какие-то забавные цитаты ее героев или, наоборот, различные трагические ситуации из ее фильмов. И то, что она ушла во время "Кинотавра", фестиваля, на котором она неоднократно получала главные призы, это позволит проводить ее всем вместе", — сказал эксперт.

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Теги:
смерть, Сергей Сычев, Кира Муратова, Молдова, Украина, Культура и искусство


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