Матвейчев: в России все готово к чемпионату мира по футболу

Россия полностью готова к проведению чемпионата мира по футболу, и единственное, что может испортить впечатления – это вмешательство внешних сил, считает российский политолог Олег Матвейчев.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что за неделю до старта чемпионата мира по футболу можно с уверенностью сказать, что Россия на 100% готова к проведению турнира.

"Я очень жду этих матчей: хочется скорее увидеть мяч в игре, увидеть эмоции болельщиков — ведь это лучшее зрелище на Земле! Думаю, что сейчас, за неделю до начала турнира, мы можем с уверенностью сказать: Россия на 100 процентов готова к его проведению. Весь мир увидит, какая это гостеприимная страна, как все прекрасно организовано. Нас всех ждут незабываемые впечатления", — сказал Инфантино, чьи слова приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Политолог, профессор (ВШЭ) Олег Матвейчев напомнил, что у России — огромный опыт проведения крупных международных спортивных соревнований.

"У нас есть пример успешного проведения зимних Олимпийских игр. У нас все готово. Меры и по безопасности, и по многим другим вещам принимались беспрецедентные. Во всех регионах, где будет проходить чемпионат, были штабы, которые работали чуть ли не в ежедневном режиме в последние два года. Поэтому, конечно, все готово. Единственное, что теоретически может испортить впечатления от чемпионата — это действия внешних сил", — сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.