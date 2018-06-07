Жаров: Путин абсолютно прав, ответив про вероятность третьей мировой

Политолог прокомментировал ответ президента России на вопрос о возможности начала большой войны между крупнейшими державами мира.

В ходе прямой линии 7 июня 2018 года президент России Владимир Путин, комментируя возможность третьей мировой войны, привел в пример слова знаменитого физика Альберта Эйнштейна.

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"Можно вспомнить Эйнштейна. Он сказал: "Я не знаю, какими средствами будет вестись третья мировая война. Но четвертая мировая будет вестись при помощи камней и палок". Вот это понимание, что третья мировая может оказаться концом для сегодняшней цивилизации, оно должно сдерживать нас от крайних и чрезвычайно опасных действий на международной арене", — сказал Путин.

Президент России прав, теоретизировать о третьей мировой войне бессмысленно, ибо она будет концом света, отметил в эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров.

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"Действительно, Владимир Путин прав, третья мировая война в принципе невозможна для продолжения существования человеческой цивилизации, потому что она приведет к концу человечества. Даже однократное применение ядерного оружия, которое есть у многих стран, приведет к исчезновению жизни на земле", — сказал политолог.

Равновесие между мировыми державами — залог мира и стабильности, утверждает политолог.

"Путин говорит о том, что ведущим мировым державам необходимо очень внимательно подходить к крупным международным конфликтам и не провоцировать друг друга на применение силы и не вводить друг друга в искушение применить ядерное оружие", — заключил эксперт.