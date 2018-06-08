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Виорел Гырбу
© Sputnik / Rodion Proca

Гырбу: люди начнут платить налоги, когда увидят, куда они идут

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Для мелких налогоплательщиков, в том числе таксистов, не столько важен размер налога, сколько то, куда идут деньги, которые они выплачивают в казну, считает экономист Виорел Гырбу.

По мнению собеседника радиостудии Sputnik Молдова, переход на оплату за проезд в такси по счетчику не приведет к улучшению качества услуг. 

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© Sputnik / Rodion Proca
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"Тарифы на проезд в такси у нас низкие, нельзя за эти деньги получать качественные услуги. Наверное, если проверить автомобили, то мы увидим много недочетов, автомобили в плохом состоянии. С другой стороны, заработная плата водителей очень низкая, чтобы что-то заработать они должны проводить много времени за рулем. А это опасно для пассажиров. Мы знаем о случаях употребления водителями наркотиков. Это часто бывает", — отметил экономист.

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Виорел Гырбу считает, что в случае с мелкими налогоплательщиками, важно их доверие государству.

"Налогоплательщик должен видеть, куда идут налоги: на хорошие дороги, на хорошее образование и так далее. Но, к сожалению, несмотря на то, что мы платим налоги, у нас пенсии очень маленькие, если мы хотим дать хорошее образование детям, за него надо платить, так как то, что предоставляет государство, — очень плохого качества и так далее. Если маленький налогоплательщик видит такой подход государства, что государство взамен ничего не дает, то так или иначе результат будет плохим", — резюмировал эксперт.

С 1 июня кишиневские службы такси перешли на новый вид расчета с клиентами — фиксированный тариф сменила оплата поездки по счетчику. За каждую поездку пассажиру выдают чек. На введении новой системы оплаты услуг такси настояла Государственная налоговая служба.

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Теги:
такси, услуги, качество, налоги, Виорел Гырбу, Экономика, бизнес и финансы


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