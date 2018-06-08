Мороз: подорожает ли в Молдове хлеб из-за засухи

В 2017 году молдавские фермеры собрали рекордный урожай пшеницы за последние 10 лет — около 3,9 тонн на гектар, при том, что в среднем он составляет 2,9 тонны.

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Однако засушливая весна и начало лета в этом году существенно снизят урожай — по мнению синоптиков, урожай пшеницы в этом году будет на 10-20% меньше, чем в 2017 году. Такое же снижение урожайности грозит и другим сельхозкультурам. Кроме того, если засушливая погода продолжится, потери аграриев сильно вырастут.

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Ждет ли нас повышение цен на хлеб? На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил экономический эксперт Виктор Мороз.

"Даже если урожай снизится, то следует помнить, что Молдова не является крупным производителем пшеницы. Для сравнения — Россия в этом году обещает дать более 100 миллионов тонн зерна — вдумайтесь в эту цифру! То есть, в случае чего, зерно можно будет и прикупить, и импортировать, это возможно", — сказал экономист.

Скорее всего, отметил собеседник, цены останутся на прежнем уровне или повысятся незначительно.

"Если цена на хлеб поднимется — для сельхозпроизводителей это неплохо. Но, думаю, этого не произойдет. В стране есть резервы, не менее 60 тысяч тонн, и не забывайте — у нас народ запасливый, и хозяин в селе всегда имеет запас", — объяснил эксперт.