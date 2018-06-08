Экономист: ЕС против США: торговая война объявлена

Торговая война между Евросоюзом и США началась — в этом уверен эксперт РИСИ Вячеслав Холодков, имея в виду объявление Еврокомиссией введения повышенных пошлин на некоторые американские товары с июля 2018 года на сумму более 3 млрд долларов.

"Конечно, три миллиарда долларов — это не такая большая сумма для международной торговли, но опасность состоит в том, что торговые войны имеют тенденции к эскалации. Все новые и новые группы товаров будут подпадать под повышенные пошлины. Нужно также иметь в виду, что Вашингтон сейчас встал перед угрозой торговых войн на два фронта. Одним из крупнейших экономических партнеров США является Китай, и президент Трамп уже пообещал ввести пошлины на 1300 высокотехнологичных товаров из КНР на общую сумму 50 млрд долларов. Список товаров будет опубликован в середине июня. Но, если Америка сделает это, китайцы введут ответные пошлины", — объяснил эксперт.

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Торговые войны в 21 веке очень опасны, так как они разрушают сложный механизм производства товаров, который формировался десятилетиями.

"Главным негативным последствием от торговых войн является разрыв мировых производственно-сбытовых цепочек. Сейчас изготовление любого вида сложной техники осуществляется с использованием комплектующих из многих стран. Это неминуемо влечет за собой сжатие глобальной торговли, что может привести к снижению темпов развития или даже к спаду в мировой экономике", — резюмировал экономист-международник.