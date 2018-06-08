Эксперт: Польша не нужна США даже за два миллиардов долларов

В Польше не будет постоянных баз американских войск. Об этом представитель США при НАТО рассказала в беседе с журналистами на одной из польских радиостанций. Более того — Вашингтон вообще не рассматривает такую возможность.
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Как писал один из польских новостных порталов, в то время, когда во главе Министерства национальной обороны страны стоял Антоний Мачеревич, Польша была готова заплатить до двух миллиардов долларов, чтобы США разместили в стране свою танковую дивизию. О создании постоянных американских военных баз на территории Польши мечтали нынешний президент Анджей Дуда, и его предшественник Бронислав Коморовский.
Профессор Академии военных наук РФ Владимир Козин в эфире радио Sputnik отметил, что говорить о том, что США не интересуются Польшей как военным плацдармом — как минимум наивно.
"Сегодня американцы решили так, а завтра решат по-другому. Сегодня не будет какой-нибудь бронетанковой дивизии на территории Польши, зато в декабре текущего года будет готова постоянная американская база противоракетной обороны, которая уже строится и вскоре будет находится в состоянии боевой готовности в городе Редзиково", — сказал эксперт.
Более того, США наращивают и будут продолжать наращивать военную мощь у западных границ России, уверен эксперт.
"Йенс Столтенберг недавно заявил, что на грядущем саммите Североатлантического альянса, который состоится в июле в Брюсселе, будет сделан упор на повышении военной деятельности и военного присутствия США и других членов альянса, в том числе естественно и на польской территории, и на территории трех государств Балтии", — напомнил Козин.