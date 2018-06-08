Эксперт: Польша не нужна США даже за два миллиардов долларов

Профессор Академии военных наук России сказал, что США никогда не перестанут интересоваться расширением географии своих военных баз, несмотря на нынешний отказ Польше.

В Польше не будет постоянных баз американских войск. Об этом представитель США при НАТО рассказала в беседе с журналистами на одной из польских радиостанций. Более того — Вашингтон вообще не рассматривает такую возможность.

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Как писал один из польских новостных порталов, в то время, когда во главе Министерства национальной обороны страны стоял Антоний Мачеревич, Польша была готова заплатить до двух миллиардов долларов, чтобы США разместили в стране свою танковую дивизию. О создании постоянных американских военных баз на территории Польши мечтали нынешний президент Анджей Дуда, и его предшественник Бронислав Коморовский.

Профессор Академии военных наук РФ Владимир Козин в эфире радио Sputnik отметил, что говорить о том, что США не интересуются Польшей как военным плацдармом — как минимум наивно.

"Сегодня американцы решили так, а завтра решат по-другому. Сегодня не будет какой-нибудь бронетанковой дивизии на территории Польши, зато в декабре текущего года будет готова постоянная американская база противоракетной обороны, которая уже строится и вскоре будет находится в состоянии боевой готовности в городе Редзиково", — сказал эксперт.

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Более того, США наращивают и будут продолжать наращивать военную мощь у западных границ России, уверен эксперт.

"Йенс Столтенберг недавно заявил, что на грядущем саммите Североатлантического альянса, который состоится в июле в Брюсселе, будет сделан упор на повышении военной деятельности и военного присутствия США и других членов альянса, в том числе естественно и на польской территории, и на территории трех государств Балтии", — напомнил Козин.