Склифос: если ваш пароль содержит эти символы – его не взломают

Эксперт в области информационной безопасности Константин Склифос рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как придумать надежный пароль.

Имя или фамилия, год рождения, кличка домашнего питомца — это используют в качестве паролей в социальных сетях большинство пользователей. Однако взломать такой код слишком просто.

О том, каким должен быть надежный пароль в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области информационной безопасности Константин Склифос.

"Пароль должен быть больше 8 символов, и содержать в себе и строчные, и прописные буквы, и обязательно цифры. Альфа-символы лучше не использовать, так как их трудно запомнить, и некоторые системы могут их не принимать. Также ни в коем случае не должно быть никаких персональных данных", — отметил собеседник.

По его словам, менять пароль необходимо не реже одного раза в год.

"Необходимо, чтобы пароль меняли хотя бы раз в год. Если хорошо запоминаете его, то лучше раз в три месяца или полгода. Потому что, так или иначе, за определенное время ваш пароль где-то "засветится"", — заключил эксперт.