Кирьякова: купаясь в озерах Молдовы, можно подхватить серьезные инфекции

С наступлением лета одним из самых любимых вариантов проведения досуга для граждан становится купание в бассейнах или природных водоемах. И если чистоту в бассейнах в определенной мере все-таки поддерживают, то о загрязнении озер говорилось неоднократно. Но даже несмотря на это, желающих искупаться там меньше не становится.

О том, к каким последствиям может привести такое времяпровождение, и какими болезнями можно заразиться после нахождения в грязной воде в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала врач-инфекционист Галина Кирьякова.

По словам специалиста, риск заражения после купания в озере достаточно велик.

"Масса заболеваний связана с тем, что возле природных водоемах часто водятся крысы, полевые мыши, и другие животные. Риск заражения в природных водоемах очень большой и заболевания очень серьезные", — заявила Галина Кирьякова.