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Александр Линденбратен
© Sputnik /

Врач: от этого зависит продолжительность жизни

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Доктор медицинских наук Александр Линденбратен рассказал в эфире радио Sputnik, от чего зависит продолжительность жизни.

То, сколько человек будет жить, зависит в большей степени от его собственного желания и образа жизни, считает собеседник радио Sputnik, профессор Александр Линденбратен.

"Чаще всего под продолжительностью жизни подразумевают то, до какого возраста мы будем жить. Все говорят, что сейчас поставлена задача увеличить продолжительность жизни до 78 лет, и все думают, что теперь мы будем жить по 78 лет. На самом деле нет. Это подразумевает то, сколько предположительно проживет целое поколение, родившиеся в этом году. И для того, чтобы достичь таких показателей, им нужно вести соответствующий образ жизни. Мы должны с самого раннего возраста заботиться о том, как прожить как можно дольше. Большое значение имеет образ жизни, потому что, сколько бы не было у нас врачей, если человек не захочет быть здоровым и жить долго, то врачи не помогут", — резюмировал эксперт.

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Теги:
старение, здоровье, продолжительность жизни, Медицина и здоровье


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