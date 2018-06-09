Повар: секрет приготовления идеального мяса – сахар

Шеф-повар Владислав Буря рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как приготовить идеальное мясо.

Лето всегда считалось сезоном пикников, поездок с семьей или друзьями на дачу, неотъемлемой частью которых является приготовление шашлыка. Каждый придумывает свой, традиционный рецепт. Кто-то маринует вином, кто-то пивом, томатом и т.д.

О том, в чем секрет приготовления идеального мяса в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал шеф-повар Владислав Буря.

"Можно добавить чуть-чуть сахара, он расщепляет мясо, и главное — больше лука. Не нужно класть приправы, все считают, что они такие вкусные, но на самом деле нет. Берите классику — соль и перец, даже лавровый лист — только по желанию. А больше ничего не надо. К говядине и свинине никогда не добавляйте лимон", — дал рекомендацию Владислав Буря.

Собеседник также рассказал о том, чего добавлять ни в коем случае не стоит, и что сделает мясо жестким.

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"Раньше делали на уксусе или белом вине, так вот, не стоит ни в коем случае так делать, потому что мясо станет жестким. Чтобы оно было мягким и сочным добавьте сахар. На пять килограммов хватит одной чайной ложки", — заключил шеф-повар.