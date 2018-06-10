Кантаржи: мигранты не доверяют банкам, поэтому покупают недвижимость

Социолог Василий Кантаржи объяснил в эфире радиостудии Sputnik Молдова растущий спрос на недвижимость в столице.

Объем денежных переводов из-за границы в Молдову растет с каждым годом, что подтверждают данные Национального банка страны. Так, в апреле этого года объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц составил 98,81 миллиона американских долларов.

Однако, большинство мигрантов банкам не доверяет, поэтому предпочитает их вкладывать в покупку жилья, считает собеседник Sputnik Молдова.

"Переводы из-за рубежа за последние 15 лет существенно стимулировали рынок недвижимости. Мы даже проводили исследование, и выяснили, что из-за отсутствия доверия мигрантов к банковской системе, стандартное решение мигранта — перевести деньги из активов в пассивы. Так, желая деньги сохранить, они приобретают недвижимость", — отметил социолог Василий Кантаржи в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

© Sputnik / Михаил Мокрушин Рынок недвижимости в Молдове: что будет с ценами на квартиры

По его словам, несмотря на маленькие зарплаты, большая часть граждан в состоянии накопить средства на покупку жилья.

"Несмотря на то, что зарплата у нас низкая, не у всех она средняя по стране. Квалифицированные работники, устроившие свою карьеру в Молдове, зарабатывают достаточно, чтобы в перспективе купить себе здесь жилье", — резюмировал эксперт.