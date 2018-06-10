Дидык: не стоит покупать обезжиренные продукты в молдавских магазинах

Нутрициолог Екатерина Дидык рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, почему не стоит покупать обезжиренные продукты.

Употребление обезжиренных продуктов непременно приведет к снижению веса, считает большинство худеющих. Однако многие эксперты развеивают этот миф, утверждая, что процент жирности молочных продуктов никак не влияет на процесс похудения.

О том, стоит ли все-таки употреблять обезжиренные продукты в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала нутрициолог Екатерина Дидык.

"Для меня даже пятипроцентный творог считается обезжиренным. Много дискуссий по поводу того, можно ли убрать лишние жиры из молока, а потом из него сделать обезжиренный творог. Если ваша поджелудочная по каким-то причинам трудно переваривает жиры, или маленьким детям трудно переваривать очень жирные продукты, если есть какие-то проблемы в пищеварительной системе, указывающие на то, что вам есть смысл ограничить жиры, то тогда можно постараться и поискать качественные обезжиренные продукты", — считает собеседница.

По ее словам, ограничивать количество жиров ради похудения не стоит.

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"С точки зрения похудения это абсолютно неэффективно, потому что полнеем мы от углеводов, а не от жиров. Конечно, и с жирами нужно знать меру, но не так они страшны, как многие думают", — заключила нутрициолог Екатерина Дидык.