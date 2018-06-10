Билецкий: объясню, почему ни в коем случае нельзя пить воду после еды

Фитнес-тренер Роман Билецкий рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, почему нельзя пить воду во время или после еды.

Если запивать пищу водой — привычка единиц, то выпить после завтрака чашечку кофе или чая любит большинство. Однако, такая безобидная, на первый взгляд, привычка может навредить здоровью, считает фитнес-тренер Роман Билецкий.

"Воду пьем за 20-30 минут до еды. Она обязательно должна быть теплой, потому что даже когда мы пьем холодную, она должна нагреться в организме до температуры 36,6, а потом уже усвоится. Так, если вы выпьете стакан ледяной воды, то усвоится она в организме только минут через 30. Если мы запиваем еду водой, то мы разбавляем те ферменты, которые вырабатываются в организме, и переваривать пищу гораздо труднее", — отметил собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

По его словам, от чая и кофе за завтраком тоже стоит отказаться.

"Организм настраивается ведь на переваривание пищи, а вы тут ему чашечку кофе. От этого качество пищеварения значительно ухудшается. Кофе и чай можно пить только через час после еды", — заключил Роман Билецкий.