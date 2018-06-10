Корниенко: расскажу, как отучить ребенка от жестокости

У многих родителей вызывает опасения детская жестокость, когда ребенок может причинить боль своему сверстнику или ударить животное. Причиной таких действий является то, что родители, как правило, не говорят ребенку о том, что это плохо, считает собеседница радиостудии Sputnik Молдова.

"А им кто-то сказал, что так нельзя? Об этом нужно говорить. Мы часто обвиняем детей в каких-то проступках, которые нам кажутся само собой разумеющимися, мы знаем, что это нельзя по умолчанию. А у них еще нет такого опыта, они не знают, что такое нельзя по умолчанию. В ситуации, когда ваш ребенок замахнулся на другого ребенка, причинил ему страдание, родитель, узнавая об этом, причиняет страдание своему ребенку. Он сделает из этого вывод, что на агрессию отвечают агрессией", — отметила директор городского Центра юных натуралистов Чезара Корниенко.

По ее словам, ни в коем случае нельзя кричать на плачущего ребенка, его нужно обнять и успокоить. Если он заплакал в общественном транспорте — нужно выйти, успокоить его и узнать, в чем причина плача.