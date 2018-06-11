Урекян: Кишинев – сексуальный город

Бывший генеральный примар Кишинева рассуждает о том, можно ли сравнить Кишинев с Берлином, о котором экс-мэр Клаус Воверайт сказал: "бедный, но сексуальный".

"Бедный, но сексуальный", — знаменитая крылатая фраз экс-мэра Берлина Клауса Воверайта о своем городе. И если первый эпитет к Кишиневу подходит намного сильнее чем к столице ФРГ — бедность молдавской столицы давно стала притчей во языцех, — то что делать со вторым? Является ли Кишинев сексуальным городом? Ответ на этот вопрос в радиостудии Sputnik Молдова пришлось дать бывшему генеральному примару Кишинева Серафиму Урекяну.

"У меня не было особо много времени уделить внимание вопросу сексуальности, когда я работал генеральным примаром. Возможно когда-то об этом придется жалеть. Приходилось порой приходить на работу в 2-3 часа утра. Город я получил в очень "сексуальном" виде — 133 тысячи пенсионеров год не получали пенсию, а бюджетники зарплату, в городе происходили веерные отключения газа и электричества, городской транспорт находился в ужасающем состоянии" — рассказал Урекян.

Столица тогда представляла собой сплошной рынок, утверждает бывший генеральный примар, поэтому секс и его атрибуты присутствовали в любой точке города.

"Рынок начинался у железнодорожного вокзала, а заканчивался у медицинского университета. Купить самые деликатные аксессуары любых размеров можно было через окно, не выходя из зданий мэрии или правительства. Так что, действительно, тогда была сексуальная ситуация", — отметил собеседник.