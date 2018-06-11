Экономист: молдавские фермеры часто совершают ошибки

Молдавские сельхозпроизводители работают в сложных и нестабильных условиях и часто жалуются как на государство, так и на погодные условия. Их можно понять, считают эксперты. Однако порой и сами фермеры допускают серьезные ошибки, об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виктор Мороз.

"Фатальную ошибку допустить сложно — природа она все правит, даже дела тех, кто не умеет работать на земле. Основная ошибка — увеличение доли какой-либо культуры, выход из севооборота. Когда один подсолнечник, к примеру, сейчас сеется и на него возлагают все надежды, а ведь культуры болеют и понять о провале можно только осенью", — сказал Мороз.

Вместе с тем обвинять молдавских аграриев в непрофессионализме также не стоит, уверен собеседник.

"У нас люди крепки задним умом и только потом понимают, что нужно высеивать разнообразные культуры и иметь соответствующие структуры. С другой стороны, людей тоже можно понять — когда что-то уже получается и складывается, когда работают все, когда урожай продается, не все всегда зависит от сельхозпроизводителя", — объяснил эксперт.