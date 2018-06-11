Булах: эти места – лучшие для бюджетного отдыха в странах СНГ

Эксперт по туризму Оксана Булах рассказала в эфире радио Sputnik о том, как недорого отдохнуть в странах СНГ.

Планировать летний отдых многие начинают еще с зимы. При этом не каждый хочет отправляться в длительные путешествия и предпочитает отдыхать, не выезжая за пределы своей страны.

Так, был опубликован рейтинг лучших туристических мест на территории стран СНГ. Среди них выделили курорт Бурабай (Боровое) в Казахстане, озеро Иссык-Куль в Киргизии, озеро Нарочь в Белоруссии, пляжи Бильгя города Баку на побережье Каспийского моря в Азербайджане и армянское озеро Севан.

Данный рейтинг в эфире радио Sputnik прокомментировала эксперт в области туризма Оксана Булах.

"Реклама — всегда двигатель торговли. Если бы было больше информации о курортах СНГ, то и туристов было бы больше. Но есть определенные места, которые пользуются спросом и набирают популярность. Если говорить конкретно, то самые бюджетные курорты в Киргизии и Казахстане. Они подойдут для любителей экологического туризма. Основной возрастной контингент тех, кто посещает эти курорты — это люди, жившие когда-то в СССР. Это так называемый "ностальгический туризм", — рассказала Оксана Булах.