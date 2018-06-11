Склифос: если в интернет-магазине у вас просят эти данные, то сайт поддельный

Эксперт в области информационной безопасности Константин Склифос рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, какие персональные данные лучше не оставлять в интернете.

Возможность совершать покупки через интернет значительно облегчила людям жизнь. Теперь не обязательно совершать утомительные поездки по магазинам, так как все можно сделать всего лишь за несколько кликов компьютерной мыши.

Однако вместе с этим пришла и другая опасность. Иногда очень трудно убедиться в том, что сайт не является поддельным, и введенные персональные данные не будут похищены мошенниками.

О том, какие данные о себе не стоит оставлять на сайтах-интернет магазинов в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области информационной безопасности Константин Склифос.

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"Если нет строгой необходимости что-либо писать о себе, то лучше не писать вообще. Тем более, если вы оставляете их на сайте какого-либо интернет-магазина, нужно сначала удостовериться, что этот сайт не подделка. Обычно может отличаться всего один символ. В таком случае ваши данные будут просто украдены. Хорошо, что сейчас можно потребовать удаления тех или иных данных. Даже в поисковике вы можете осуществить запрос, чтобы ваши данные заблокировали. Просто зачем магазину знать все мои данные, вроде даты рождения или номера паспорта?", — рассказал собеседник.