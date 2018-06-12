Кротенко: вот, почему гостиницы в Кишиневе стоят дороже, чем в Париже

Экономический эксперт Юрий Кротенко рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, почему туризм в республике дороже, чем в Европе.

Несмотря на то, что туристический потенциал Молдовы нельзя сравнить с европейскими, и многими другими странами, отдых здесь нельзя назвать дешевым.

Так, номер в гостинице Кишинева обойдется туристу на порядок дороже, чем номер того же уровня в Париже, считает эксперт в области туризма Юрий Кротенко.

"Если взять голландцев, французов, британцев и так далее, они строили капитализм сотнями лет, и уже прошли эту первичную стадию накопления капитала. Как говорил Карл Маркс, предприниматель сделает все, чтобы получить как можно больше. Вот мы сейчас и находимся на этом этапе начального формирования больших финансовых ресурсов, и неизвестно, сколько это будет длиться. Там было 500 лет", — отметил собеседник радиостудии Sputnik Молдова.