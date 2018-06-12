Политолог: "Большая семерка" устарела, раскололась и неактуальна

Саммит G7 в Канаде по сути завершился расколом и скандалом: президент США Дональд Трамп категорически отказался подписывать итоговое коммюнике саммита стран участниц мероприятия, и даже обвинил своих партнеров в попытке нажиться на американском бизнесе.

Саммит был отражением реального хаоса в отношении стран-участниц — такое мнение высказал эксперт РИСИ Илья Кравченко.

"Саммит G7 в Канаде олицетворяет всю ту неразбериху, которая происходит сегодня в большой политике. Еще накануне саммита прозвучало несколько довольно жестких заявлений от его участников в отношении друг друга: премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, президента США Дональда Трампа, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, — практически все основные лидеры, которые должны были принимать участие в этом саммите, накануне перессорились", — отметил эксперт.

Обстоятельства и мир в целом с недавних пор изменились кардинальным образом, однако далеко не все страны — в том числе и крупные международные игроки, смогли это осознать, сказал Кравченко.

"Изначально идея организации, сформированной в 70-е годы, отвечала политическому контексту своего времени. Сейчас же G7 уже изжила себя. Даже G20 сегодня не может справиться с задачей объединения цивилизованного мира — слишком разнородные интересы и группы по интересам, уж слишком все сместилось на субрегиональный уровень, глобальные "переделы" уже не работают. К сожалению, этого в ряде западных стран еще не осознали", — резюмировал эксперт.