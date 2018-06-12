Эксперт: Россия и Китай все ближе – что ждет мир

Серьезное достижение России отмечено Китаем: официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал визит президента России Владимира Путина в Китай абсолютным успехом и мощным толчком для дальнейшего развития двусторонних отношений, сообщает РИА Новости.

Эксперт Российского института стратегических исследований Константин Кокарев отметил, что встреча президентов России и Китая имеет и серьезное международное значение.

"Этот визит проходит в интересный момент. Во-первых, и Путин, и Си Цзиньпин недавно были избраны на второй срок в качестве руководителей государств, и теперь возникла необходимость "сверить часы". Во-вторых, нынешняя международная обстановка требует взаимного общения, координации действий и усилий, направленных на создание благоприятных условий для развития политической обстановки в целом. Это событие, прежде всего, связано с постановкой больших стратегических задач, стоящих перед Китаем и Россией", — сказал эксперт.

© Sputnik / Михаил Климентьев Россия и Китай подтвердили высокий уровень отношений, отметил Путин

Эксперт РИСИ также сообщил, что позиции Москвы и Пекина как никогда близки, что выстраивает новую политическую реальность на планете.

"Лидеры достигли консенсуса в координации усилий, в первую очередь, по военной линии, а также в правоохранительной сфере. Они придерживаются единой позиции касательно СВПД по иранской ядерной программе, оказавшейся под угрозой из-за выхода из соглашения США. Стороны также договорились сообща регулировать ситуацию на Корейском полуострове и действия по Сирии, взаимодействовать в афганском урегулировании, особенно в борьбе с терроризмом и наркотрафиком. Все это создает хороший фон для развития двусторонних российско-китайских отношений", — резюмировал политолог.