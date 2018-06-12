Чебанчук: эти ведомства – самые коррумпированные в Молдове

Инспектор Главного управления по предупреждению коррупции Национального антикоррупционного центра Молдовы Станислав Чебанчук рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, какие органы самые коррумпированные в стране.

Коррупция является одной из главных проблем в стране. Практически каждый день в республике происходят самые различные ситуации, которые показывают, что коррупция в Молдове уже никого не возмущает и превратилась в норму.

Инспектор Главного управления по предупреждению коррупции Национального антикоррупционного центра Молдовы Станислав Чебанчук рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, какие органы самые коррумпированные в стране.

"Самое большое количество преступлений в прошлом году было зарегистрировано в органах юстиции и правоохранительных органах. Затем идут частный сектор, местное самоуправление, таможня и государственные предприятия", — рассказал эксперт.

По словам собеседника, в конце списка оказалась сфера здравоохранения и образования.