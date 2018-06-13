Экономист: Молдове могут запретить производить "докторскую" колбасу

Шампанское, коньяк, херес — эти привычные в советское время названия напитков теперь давно звучат по-другому — европейское законодательство запретило использовать подобные брендовые названия. Молдавский парламент несколько лет назад ратифицировал соответствующий закон.

Сейчас напитки называются иначе — самые известные из новых имен это шервин, как экс-херес и дивин — вместо коньяка.

Но не все знают, что законы в этом направлении разработаны и в Евразийском экономическом союзе, что может вызвать проблемы у молдавских производителей и потребителей продукции. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Юрий Кротенко.

"Взять стандарт на колбасу "докторскую" — я не знаю, почему мы ее продаем. На каком основании мы не продаем шампанское и коньяк, но продаем "докторскую" колбасу? Есть законодательство Евразийского экономического союза, где четко сказано — не допускается выпуск мясной продукции с использованием названий, которые похожи на названия мясной продукции, установленные межгосударственными стандартами", — сказал эксперт.

Впрочем, как утверждает собеседник, дело одной "докторской" колбасой не ограничится, и вскоре мы можем забыть о привычных и знакомых с детства торговых марках, и наименованиях продукции.

"В техническом регламенте четко написано и приводится пример именно по колбасе "докторской". Ее можно производить, у нас она производится по республиканскому стандарту, а там сказано — только по межгосударственному стандарту. И там есть и другие товары, которые Евразийский экономический союз включил в свою номенклатуру. В Европе 3200 наименований географических указаний производственных продуктов, которые мы не имеем права использовать — так и здесь подобная ситуация", — объяснил экономист.