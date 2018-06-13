Чофу: дедовщина — это бич и позор молдавской армии

Про дедовщину в еще советской армии начали открыто писать во времена перестройки. Казалось бы, после распада СССР и создания национальной армии Молдовы ситуация должна была поменяться: увы, все не так. Об этом в эфире радиостудии Sputnik сообщил председатель профсоюза сотрудников силовых органов Молдовы Юрий Чофу.

"Это бич армии. Неуставных взаимоотношений не стало меньше, они теперь существуют "втихаря". Недавно обращается ко мне знакомый, отец молодого человека, говорит, что его сын захотел идти в армию. Он туда рвался перед присягой, а потом звонит и требует забрать его из армии. Как выяснилось, его там избили", — сказал собеседник.

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Интересно, что больше всего дедовщины в войсках карабинеров, и эксперт объясняет объективные причины этого явления.

"В молдавской армии, в войсках карабинеров, был такой феномен — я месяц служил, я уже дед. И самые большие неуставные взаимоотношения именно в войсках карабинеров — они были и есть там. Войска карабинеров — это внутренние войска, которые охраняли зэков, глядя на которых набирались "опыта". Недавно солдат сбежал не от хорошей жизни, заставили его принести сигареты", — рассказал Чофу.