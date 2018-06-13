Журавлев: Македония упустила свой шанс стать "Швейцарией" Балкан

Греция и Македония договорились об изменении названия бывшей югославской республики. Теперь страна будет называться Республика Северная Македония. Это позволит ей претендовать на вступление в ЕС, а также в НАТО.

Лидер греческой партии "Народное единство" Панайотис Лафазанис назвал данное решение "соглашением о войне".

Договор о переименовании бывшей югославской республики в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Дмитрий Журавлев.

"Само название вряд ли на что-то повлияет, а вступление в НАТО может повлиять на многое. Македония — одна из самых тихих республик бывшей Югославии, так вот теперь эта тихая республика, у которой был шанс стать "Швейцарией" Балкан, выстроилась в общий ряд натовских стран. Это изменит внутреннюю политику, потому что вступление в НАТО — это обязательство по организации развитию вооруженных сил, это, мягко говоря, ослабление внешнеполитического суверенитета", — отметил Дмитрий Журавлев.