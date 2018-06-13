Кирьякова: лучше пить воду из крана, чем из родника

Врач-инфекционист Галина Кирьякова рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, можно ли пить воду из крана.

Качество питьевой воды в Молдове оставляет желать лучшего. Многие отказываются пить воду из крана, считая ее для этого непригодной. Так, некоторые покупают бутилированную воду в магазинах, а некоторые набирают ее из родника.

О том, какую воду лучше употреблять, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала врач-инфекционист Галина Кирьякова.

"Мы так отрицательно относимся к воде из крана, и это неправильно. В Европе воду, которая течет из крана, можно пить не задумываясь, она уже обработана. Да, я не сторонник того, чтобы пить сырую воду из крана, только потому, что у нас не самое лучшее состояние труб, по которым она течет. А со всех остальных точек зрения она пригодна для питья", — рассказала Галина Кирьякова.

А вот воде из родника, по ее словам, доверять не стоит.

"Что касается других источников — они не проверенные. Мы ведь не говорим о тех, которые текут из глубины. В основном они находятся на поверхности, и не известно, может быть, там где-то сточные воды рядом текут, а мы ее пьем", — заключила врач.